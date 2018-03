“Müşterilerinin karşısında değil, daima yanındadır” mottosuyla hareket eden ajans; CRM Medya

Her yıl yüzde 300 büyüyen ve global bir ajans olma yolunda adımlar atan CRM Medya Reklam Ajansı, Ocak ayında İsviçre’de ofis açacak. CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, markaların pazarda başarılı şekilde konumlanması ve istikrarlı bir süreç izleyebilmeleri için dijital pazarlamada da doğru bir stratejiyle doğru bir medya planlaması oluşturmaları gerektiğini söylüyor.

CRM Medya Reklam Ajansı; başta Google reklamları olmak üzere; Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin ve tüm dijital satın almaları yöneten, online ve offline tüm reklam mecralarını kullanan 360 derece hizmet veren bir reklam ajansı. CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, ajansın 2012’de kurulduğunu belirterek, “CRM Medya, her biri kendi kategorisinde uzman, dijital dünya bağımlısı ve yaratıcı 55 kişilik profesyonel bir ekibe sahiptir. 120’den fazla markanın 200’den fazla projesini yöneten ajans, bugüne kadar 100 milyardan fazla reklam erişimi sağlamıştır. Aynı zamanda ‘Google Partners’ olan ajans, dijital alanda elde ettiği başarısından dolayı Google’dan 10’dan fazla ödül aldı. Ekibimiz, bir firmanın internet üzerinde ihtiyacı olan tüm hizmetleri hızlı ve rasyonel şekilde hayata geçirmek için çalışıyor. Müşterilerimize sunduğumuz şeffaf ve ölçümlenebilir çalışma prensibi ve performans odaklı çalışmalarımızla ‘müşterilerinin karşısında değil, daima yanındadır’ mottosunu tüm şeffaflığıyla iş süreçlerimize entegre ettik” diye konuşuyor.

“Dijital pazarda ilk 3 ajans arasındayız”: Mobil internet kullanımının her yıl yüzde 15-30 büyüdüğüne ve artık internete kimsenin kayıtsız kalamayacağına dikkat çeken Ramazan Becer, “Total dijital pazarında ilk 3 ajans arasındayız” diyor. Becer, CRM Medya’nın gelecek vizyonunu ise şöyle özetliyor: “Başarıyla yönettiğimiz çok projemiz oldu, ancak özellikle Sinpaş Marina Ankara, Yeşil GYO İnnovia ve Kuzu Grup’un SeaPearl projesi çok başarılı yönettiğimiz projeler arasına girdi ve Google tarafından başarı hikayesi oldu. Büyük ajanslardan transferlerle kalifiye ekibimi büyütmek istiyorum. CRM’i bir marka yaptık. Ajansımızdan çok ciddi transferler oluyor, hatta bizden ayrılanlar ajans açıyor. Biz bu anlamda sektörde ciddi bir referans noktası olduk. Her yıl yüzde 300 büyüdük. Ocak ayında İsviçre’de bir ofis açıyoruz. İstanbul, İzmir ve İngiltere’de de ofis açmak istiyorum. Global bir ajans olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz, 3-5 ülkede ofis açtıktan sonra dünyanın birçok yerine franchise verecek duruma geleceğiz. Union İstanbul ile de ortaklığımız var, dijital harici işler yapıyoruz.”

Özellikle gayrimenkul sektöründe, markaların tercih ettiği ve dijital alanda “bu işi bilen adam” cümlesini; Ramazan Becer en önemli başarısı olarak değerlendiriyor: “Parlak gelişmeler, süper fikirler, farklı arayışlar, dinamik mecralar, genç umutlar, taze başarılar; en önemlisi ‘mutlu markalar’ için dijital dünyanın sınırlarını zorlamaya, yeni galaksiler keşfetmeye ve yeni koloniler kurmaya devam edeceğim.”

Çalışmalarında sonuç odaklı olduklarını ifade eden Ramazan Becer, asıl amaçlarının müşterilerine satış yaptırmak olduğunu kaydediyor. “Biz müşterimizin yanındayız. Yaptığımız işlerin tamamında yapılmayanı yapmak istiyoruz. Bir firmanın tek bir hedefi vardır; satış yapmak. Satarken markalaşırsan işinde daha güzel dönüşüm alırsın.”

Dijital reklam, hedefe ulaşmakta yüzde 90 işe yarıyor: Dijital reklam pazarının markalar için önemli bir platform olduğunu vurgulayan Becer, IAB Avrupa’nın gerçekleştirdiği Dijital Video Reklamcılığı Araştırması’nın reklam veren, medya ajansları ve yayıncıların yüzde 90'ının reklam stratejisinde dijital video reklamlarının yer aldığını ortaya koyduğu bilgisini veriyor: “Artık tüm dünya tablet ve akıllı telefon kullanıyor. Bunu göz ardı etmek, ekonomik pazarda çağın gerisinde başarılı ticaret yapmaya en büyük engel. Markaların dijital reklam harcamalarını; doğru reklam mecralarında, doğru bütçe, doğru hedef ve doğru aksiyon planıyla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla tüm iş süreçlerimizi 360 derecelik bakış açısıyla yönetiyoruz.”

Ramazan Becer, dijital alanda mobil reklamcılığın da her geçen gün gücünü katlayarak yoluna devam ettiğini kaydediyor. 2016’nın ikinci yarısında yaşanan politik veya sosyal dalgalanmaların direkt ekonomiyi etkilediğini belirten Becer, ekonomiye değer katan yatırımcı ve üreticilerin, tüketicilere kendini doğru anlatması ve güven vermesi için reklam mecralarının önemli ve etkili bir araç olduğunu ifade ediyor: “Bunu dikkatli kullanmak uzun vadede kazanç getirir.”

Farklılık oluşturmayan ve dijitali yanlış yöneten markaların çalışmalarında çok başarılı olamayacaklarını aktaran Becer, “Sosyal kullanıcılara ulaşmak için işletmelerin geleneksel reklam harcamalarının dışında dijital mecralara yönelik çalışmalar da yapması gerekiyor. Çünkü internet sosyal kullanıcının kendi kendine keşfedip şekillendirebildiği, paylaşım yapabildiği, ürün veya hizmeti içselleştirebildiği bir alan olması sebebiyle reklam veren markalar için benzersiz bir mecra. Üstelik tüm bu etkinin yanında dijital reklamlar, geleneksel kanallarla birlikte entegre şekilde yürütülebiliyor ve günümüzde kurumların olmazsa olmazı durumuna geliyor” diye konuşuyor.

Dijitalde doğru strateji markaları rakiplerinin önüne taşır: Markaların pazarda başarılı şekilde konumlanması ve istikrarlı bir süreç izleyebilmeleri için dijital pazarlamada da doğru bir strateji ile doğru bir medya planlaması oluşturulması gerekiyor. Stratejisi olmadan yola çıkan markalar büyük pazarlama bütçelerine sahip olsalar bile online medyada başarılı bir iletişim yürütemiyorlar. Bu durum yanlış harcamalara ve olumsuz sonuçlara neden olabiliyor.

Ramazan Becer, Türkiye’de genellikle firmanın yer aldığı sektöre ve ihtiyaçlarına göre değil, firma sahipleri tarafından veya firma sahiplerinin şahsi değerlendirmeleri doğrultusunda medya planlamalarının yürütüldüğünü aktarıyor.