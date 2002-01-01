Önümüzdeki 3 yılda Türkiye’deki ilk 5 dijital ajans arasına girmeyi hedefliyor: Diverseffect

“KOBİ’ler büyürse Türkiye büyür” diyen Diverseffect Ajans Başkanı Coşkun Yeşilbaş, 2017’de KOBİ’leri dijital alanda bilgilendirmek ve onları yönlendirmek için yatırım yapmaya devam edeceklerini söylüyor.

“Mevcut müşterilerimizi mutlu ediyoruz ve mutlu müşteriler yaratıyoruz. Kısacası hayalinizdeki reklam ajansından bir tık fazlasıyız. Bizimle bu yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?” sözleriyle müşterilerine markalaşma sürecinde profesyonel bir yol arkadaşlığı öneren Diverseffect Dijital Ajans, iş ortakları için yaratıcı fikirleri sahip olduğu deneyim ve uzman ekibiyle birleştirerek dijital dünyaya yön veren çalışmalara imza atıyor.

Diverseffect Ajans Başkanı Coşkun Yeşilbaş, “Sizin işiniz, bizim işimiz” mottosuyla çalıştıkları tüm markaları kendi markaları gibi sahiplendiklerini ve işlerini bu motivasyonla yaptıklarını söylüyor. Bir markanın ihtiyacı olan tüm dijital iletişim çalışmalarını tek çatı altında sunabilecek deneyim ve donanıma sahip, 360 derece hizmet sunan bir reklam ajansı olduklarını vurgulayan Coşkun Yeşilbaş, “Müşterilerimize ‘sosyal medya, web siteleri ve mobil’ olmak üzere üç ana başlık altında hizmet sunuyoruz. Web sitesi geliştirme, sosyal medya yönetimi, strateji planlama, reklam planlama, içerik ve video oluşturma, mobil uygulamalar geliştirme, entegre kampanya yönetimi, e-ticaret geliştirme, e-mail marketing, kreatif ve strateji, sosyal medya hizmetleri ve uygulamaları konularında profesyonel hizmet veriyoruz” diyor.

Kurulduğu günden bugüne Garanti Leasing, Altınbaş Holding, Kütahya Porselen, Kütahya Seramik, Helvacızade Grubu, 2M Makina, TGS, Tepe İnşaat gibi birçok markaya hizmet sunan Diverseffect, bugün 40’ın üzerinde firmaya hizmet veriyor. Yeşilbaş, 2015’te yüzde 25, 2016’da yüzde 28 büyüdüklerini, bu yıl da yüzde 25-30 büyümeyi hedeflediklerini açıklıyor:”İstikrarlı büyüyoruz. Türkiye’de işi yalnızca dijital olan ajanslar içerisinde ilk 10 arasında yer alıyoruz. Önümüzdeki 3 yılda Türkiye’deki ilk 5 dijital ajans arasında olmayı hedefliyoruz. KOBİ’leri dijital alanda bilgilendirmek ve onları yönlendirmek amacıyla yatırım yapacağız. Bir sivil toplum kuruluşu işbirliğiyle Eylül ayından itibaren Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep’te KOBİ’lere ücretsiz eğitimler vereceğiz. Sanayi ve ticaret odaları ile de işbirliği yapacağız.”

İşini severek yapmak: Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan Diverseffect için müşterinin vizyonu önemli. Yeşilbaş, ajansı değil müşteriyi ön plana çıkardıklarını paylaşıyor: “Müşteri tarafını memnun ettiğimiz için sürdürülebilir bir ilişki içerisinde onlarla uzun vadede çalışıyoruz. Müşteriyle birlikte büyümeye inanıyoruz. Bu işi severek yapmak lazım.”

İşi öğrenerek yol aldıklarını aktaran Yeşilbaş, sosyal medyayı yönetmenin de özel bir uzmanlık gerektirdiğine dikkat çekiyor:“Sosyal medya alanında biz, işi öğrenen bir ajansız. Müşterimize ne fayda sağlayacağız? diyerek başladık. Günün sonunda herkes ne kazandığına bakıyor. En doğrusu da bu. İyi bir şekilde ölçümleyebiliyorsanız, sonuçları çok net aktarabiliyorsunuz. Bizde bir sosyal medya hesabı için marka yöneticisi, tasarımcı, içerik uzmanı, reklam yazarı, reklam yöneticisi ve animasyon yapan olmak üzere 6 kişi çalışıyor. Çünkü bunların hepsi farklı birer iştir, herkes kendi işini yapar. Ben yıllardır bu işin içindeyim ve hala öğreniyorum.”

Coşkun Yeşilbaş, kampanyanın başarısında ise doğru hedeflemenin önemine inanıyor: “Farkındalık yaratmak, marka bilinci oluşturmak, etkileşimi artırmak, marka sadakati yaratmak, potansiyel müşteriler oluşturmak, kurumsal iletişimi arttırabilmek, sürdürülebilir olmak, ürün satışı yapmak… Bunlar stratejidir. Müşteri ile gideceğimiz yolu birlikte seçiyoruz. Markanın stratejisine uygun entegre bir kampanya oluşturursak o kampanya mutlaka başarıya ulaşır. Dijital dünya müşterinin pazarlama stratejisiyle aynı ses tonunda, tek dilde konuşmalı. Müşteriyle aynı dili konuşmalıyız. Dijital mecraya bu dili entegre etmeliyiz.”

Yazılım gücü ile farklılaşan ajans: Diverseffect, 2011’de kurulsa da temelleri daha eskiye dayanıyor. İstanbul’da 2002’de kurulan Proses Group adlı yazılım şirketi ile kardeş kuruluş olduklarını belirten Yeşilbaş, 2007 sonrasında dijital dünyanın güçlenmesiyle ajansın kurulum sürecinin başladığını anlatıyor: “Yazılım alanındaki gücümüzü iletişim alanına aktardık. Dijital ajanslarda en büyük dezavantajlardan biri de bir yazılım ekiplerinin olmaması ve yazılım ekibi ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamalarıdır. Oysa biz kardeş şirket olduğumuz için yazılım alanında ciddi bir gücümüz var.”

Dijital iletişimin önemine inanan ve iletişim yatırımı yapacak firmalarla çalışmayı tercih ettiklerini kaydeden Yeşilbaş, iletişim yatırımının önemine değiniyor: “2016’da, Hootsuite; Türkiye’de 48 milyon internet kullanıcısı, Google ise aktif 192 milyon sosyal medya hesabı olduğu bilgisini paylaştı. Öncelikli olarak mutlaka bir stratejiniz olmalı. Google’da bizi arayan, sosyal medyada gezen veya e-mail attığımız bir kitleye web sitesinde veya mobilde farklı şekilde ulaşılmalı. İyi fikir, doğru stratejiden doğar. Biz doğru mecrada doğru strateji ile hedef kitleye ulaşıyoruz. Dijital alanın en güzel tarafı, ölçülebilir ve esnek olmasıdır. İyi ölçüm için arka tarafta çok iyi performans uygulamaları konulmalı.”

Dijital dünyada cookie (çerez) gibi pazarlama yöntemleri artık bilindik hale geldi. Devinimini kaybetmeyen ve hızla büyüyen dijital dünyada gün geçmiyor ki yeni pazarlama yöntemleri ortaya çıkmasın. Facebook’taki “potansiyel müşteri” adlı yeni reklam modeli ve başarısından sözeden Yeşilbaş, kullanıcıyı sürekli web sitesine getiren pazarlama yöntemleri sayesinde satın alma oranlarının yükseldiği bilgisini veriyor: “Ekibimizdeki yalnızca dijital alandaki yenilikleri takip etmeye odaklanan çalışma arkadaşlarımız var. Biz de müşterilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Müşteri her şeyi bilmek zorunda değil, ajans müşterilerini dijital alandaki yenilikler konusunda sürekli bilgilendirmeli. Bu dinamikleri sürekli sizinle paylaşan bir ekiple çalışmak müşteri açısından fark yaratır. ”

“KOBİ’ler büyürse Türkiye büyür”: Coşkun Yeşilbaş, markayı “Tüketici tarafından güven ve memnuniyet yaratmış bir objedir” diye tanımlıyor. “KOBİ’ler büyürse Türkiye büyür. KOBİ’lerin hızla büyümesi noktasında özellikle dijital alan onlara ivme kazandıracak. Bizim onlara dokunmamız lazım” açıklamasını yapan Yeşilbaş, markalaşma yolundaki işletmelere ve KOBİ’lere işinde uzman ajanslarla çalışmalarını öneriyor: “Mutlaka referanslarına, hizmet kalemlerine, ajans sahibinin ve ekibinin geçmişine, yaptıkları işlere, referanslarına bakılsın. İletişime yatırım yapılmalı. Dijital alanda çalışma yapılırken mutlaka işin mobil tarafı da düşünülmeli. Geçen yıl paylaşılan rakamlara göre dünyada e-ticaretin yüzde 30’u mobilde yapılıyor. İşimizi yaparken artık mobil dünyayı da düşünmeliyiz.”