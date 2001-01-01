Piar İletişim’den Türkiye’de bir ilk: Start-up firmalara girişim desteği

Profesyonel, hızlı, esnek ve kaliteli çözümleriyle Piar İletişim, yeni kurulan şirketlere özel olarak geliştirdiği “Start-up” destek programıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek esnek paketlerle kurumsal iletişim hizmetleri sunuyor.

Yeni medyanın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sosyal medya ve geleneksel iletişim danışmanlığı hizmetlerini biraraya getiren Piar İletişim, Türkiye’de bir ilke imza atarak “Birlikten Kuvvet Doğar” anlayışıyla yeni kurulan şirketler için geliştirdiği “Start-up” destek programıyla girişimcilere özel 360 derece kurumsal iletişim ve sosyal medya hizmeti sağlıyor.

Düşük maliyetli esnek paketler: Piar İletişim Yönetici Ortağı ve CEO’su Selin Batı Oran, Türk iletişim sektöründe bir ilk olan programın kapsadığı tanıtım hizmetlerinin “büyüdükçe öde” prensibiyle sağlandığını söylüyor. Böylece, yeni kurulan girişimlerin kurumsal iletişim maliyetlerini dert etmeden, hedef kitleleriyle güvenli ve etkili ilişkiler kurabildiğini belirten Selin Batı Oran, “Özellikle yeni kurulan veya da kurulma aşamasında olan girişimci firmalar için hazırladığımız destek programımızı şirketlerin tercihine göre 3, 6 ya da 12 aylık düşük maliyetli esnek paketler halinde sunuyoruz. Böylelikle, girişimci ruha sahip ‘Start-up’ şirketler, Piar İletişim tarafından sağlanan özel iletişim paketleriyle hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor” diyor. Selin Batı Oran, start-up destek programının ana hizmet ve ek hizmet paketlerinden oluşan esnek bir program olduğunu belirterek paketlerin içeriğini şöyle özetliyor: “Kurumsal İletişim Paketi: Kurumsal iletişim hizmeti. Medya tanıtım faaliyetleri. Basın ile ilişkiler. Sosyal Medya Paketi: Sosyal medyada içerik üretimi ve yönetimi. Dijital PR. Start-up Destek Programı Ek Hizmet Paketi: Kurumsal Kimlik Çalışması. Web Sitesi Tasarımı ve Yazılımı. Prodüksiyon Hizmetleri: Viral Video, Kurgulu Video. Profesyonel Fotoğraf Çekimi.”

Selin Batı Oran, sektörün ihtiyaçlarından yola çıkarak hazırladıkları bu programla start-up firmaların girişimci ruhunu desteklemeyi ve bu yolculuklarında hedeflerini gerçekleştirirken onların yanında güçlü bir iş ortağı olarak yeralmayı amaçladıklarını vurguluyor. Selin Batı Oran, 2 aydır hayata geçirdikleri programla 4 müşteriye hizmet vermeye başladıklarını anlatıyor: “Performans sanatları yapan sanatçıların toplandığı e-portal iyisahne.com, Microsoft bulut çözümleri sunan BULUTİSTAN, restoranpaneli.com ve mekan.com ile şirket satınalmaları ve birleşmeleri hizmeti sunan GB Turkey.”

Yaptıkları işle önplana çıktıklarını vurgulayan Selin Batı Oran, KOBİ’lere markalaşma yolunda şunları öneriyor: “Günün sonunda başarı rakamdır. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Planlı büyüme, insan ilişkileri ve network ve dijital alan özellikle sosyal medyada verdiğiniz mesajlar ve yeraldığınız mecralar çok önemlidir. Her markanın, şirketin verdiği ürün ve hizmete göre sosyal medyada yerelacağı alanlar değişkenlik gösterir. Şirketin kaynağı en etkili şekilde kullanılmalı. Tanıtım yaparken beklentilerini gerçekçi seviyede tutmalılar. Özellikle bireysel pazarda mutlaka sosyal medyada olmalısınız, ancak sosyal medyada kontrollü olmak gerekiyor. Biz firmalarımıza özel kriz iletişim dosyaları hazırlıyoruz, kriz anında ne yapmaları gerektiğinin onlara özel hazırlanmış el kitabını sunuyoruz.”

360 derece pazarlama iletişimi

Piar İletişim Ajans Başkanı Berke Oran, Piar İletişim’in konusunda uzman ulusal ve uluslararası deneyime sahip profesyoneller tarafından stratejik iletişim danışmanlığı, medya planlama, medya ilişkileri, içerik yönetimi, etkinlik ve kriz yönetimi, sosyal medya yönetimi, dijital iletişim ve tasarım alanlarında hizmet vermek üzere Mayıs 2014’te kurulduğunu anlatıyor. Selin Batı Oran, Kaya Alexander von Heyse ve Berke Oran ortaklığıyla faaliyet gösteren Piar İletişim; geleneksel PR ajansı olmaktan öte, yeni medyanın ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına, sosyal medya ve geleneksel iletişim danışmanlığı hizmetlerini biraraya getirerek 360 derece pazarlama iletişimi hizmeti sunuyor. Berke Oran, “Başarılı olabilmenin ancak güçlü bir iletişim ile mümkün olacağına inanan ve müşterilerinin ihtiyaçlarına maksimum fayda sağlayan çözümler sunan Piar İletişim, kurumları ve medyayı bir ekip olarak görmekte; iki tarafın ihtiyaçlarını doğru belirleyerek kazan-kazan ilişkisine dayanan bir hizmet anlayışı benimsemektedir” diyor.

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarıyla performans odaklı çalışma sistemiyle hizmet sunduklarını ifade eden Berke Oran, genç bir ajans olarak geldikleri noktada başarılarını müşterilerine karşı güvenilir ve şeffaf duruşlarına borçlu olduklarını vurguluyor: “Tüm yönetim kadromuz ve ekibimiz alanında uzman profesyonellerden oluşuyor. Profesyonel ve çok hızlıyız. Çözüm ve değişim odaklıyız. Sektör tecrübelerimiz ve iletişim alanındaki esnek ve yaratıcı yaklaşımımızla müşterilerimize ‘kaliteli’ hizmet sunarız. Pazarlama iletişiminde yaratıcı fikirlerin gücüne inanıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yaratıcı ve inovatif çözümler sunuyoruz. Sorumluluklarımızın bilincinde bir ajans olarak iş ortaklarımıza ‘değer yaratan’ projeler sunan dinamik ve güçlü bir ekibiz.” 12 kişilik küçük ve dinamik bir ekip olmanın avantajıyla başarılı işlere imza attıklarını aktaran Berke Oran, Avon, Alcatel-Lucent gibi önemli markalara hizmet sunduklarını kaydediyor: “Türkiye’de faaliyet gösteren global şirketlere proje üretebilen bir şirketiz. Bazıları proje bazlı olmak üzere 25 firmaya hizmet veriyoruz. Bu firmalardan 11’i ile aktif çalışıyoruz. Ağırlıklı bilişim ve life-style’a odaklandık.”

Berke Oran, 2015 yılı sonuna; 1 milyon TL ciro ve hizmet verdikleri firma sayısını 40’a çıkararak ulaşmak istediklerini açıklıyor: “Yolumuza 15 kişilik bir ekiple devam etmek istiyoruz. 2016 yılı hedefimiz; 2 milyon TL ciro ve en az 60-70 firmaya hizmet sunmak. Start-up destek programımızla yeni kurulan şirketleri desteklemeye devam edeceğiz. Teknoloji firmalarının merkezleri çoğunlukla Dubai ve İstanbul’da. Bu nedenle Dubai ve Amerika’da; New York’ta ajanslarla işbirliği yapacağız. Londra merkezde de bir ajansla işbirliği yapabiliriz. Gelecekte teknoloji iletişimi ve video denildiğinde ilk akla gelen ajans olmak istiyoruz, aynı zamanda bir start-up firmanın da iletişim ihtiyacında ilk aklına gelen ajans olmak istiyoruz.”

“Marka imajdır, sizin aynadaki yansımanızdır” diyen Berke Oran, en büyük farklarının müşteri talebine ve stratejisine uygun çözümler önermek olduğunu dile getiriyor: “Beklentiyi iyi yönetmek gerekiyor. Bizim işimizde başarı için müşteri beklentilerini de basın tarafını da iyi yönetmek şart.”

Selin Batı Oran ve Berke Oran hakkında;

Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu Selin Batı Oran, 2009’da Dream Design Factory’nin (DDF) Web Ajansı olan Runway Interactive Ajansı’nda kariyerinde ilk adımı atmış. 2010-2011’de Dubai’de Jumeriah Grubu’nda Müşteri İlişkileri Yönetimi, 2011-2014’te ise İstanbul merkezli Ünite İletişim Ajansı’nda Müşteri Yöneticisi olarak Bosch Kurumsal, Bosch Otomotiv Teknolojileri, Buderus, Bosch Isı Sistemleri, Isısan Akademi ve Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri, Yaşar Holding, Pınar (Et, Süt ve Su Grubu) markalarına 360 derece kurumsal iletişim ve pazarlama hizmeti vermiş. Oran aynı zamanda Madam Gezgin isimli bir gezi bloğunun yazarlığını da yapıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve Boğaziçi Üniversitesi işletme yüksek lisansı sahibi Berke Oran, 1988’de Microsoft Türkiye’de OEM satış grubunda iş hayatına atılmış. 2001-2010’da Alcatel-Lucent firmasında Türkiye, Singapur ve Belçika organizasyonlarında çeşitli yöneticilik görevleri, 2010-2011’de Vodafone Türkiye’de İş Geliştirme ve Strateji direktörü, 2011-2014’te IBM Global Services Türkiye ve CEE (Central Eastern Europe) bölgesinde sorumluluklar almış.