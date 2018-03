“Verimli, sürdürülebilir, rekabetçi satın alma çözümleriyle” Türkiye’nin ilk ve en büyük satın alma şirketi; ZER

Koç Topluluğu Şirketi olan Zer (Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.), Türkiye’nin ilk ve en büyük satın alma şirketi. “Satın alırken kazandırır, tüm paydaşlarımız için değer ve bağlılık yaratırız” misyonuyla hareket eden Zer, Türkiye’nin en iyi, dünyanın önde gelen stratejik satın alma ve verimlilik merkezi olma vizyonuyla hızla büyüyor.

Zer Genel Müdürü Aykut Özüner ve Zer Pazarlama Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Akça ile Zer’i konuştuk.

Koç Topluluğu Şirketi olan Zer, 2003 yılında Beko Ticaret A.Ş. adı altında faaliyetlerine başladı, 2007 yılında unvanı “Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.” olarak tescil edildi. Kuruluşundan bu yana toplu satın almanın yarattığı sinerji, sahip olduğu uzmanlık ve geniş tedarikçi ağı ile müşterilerine hizmet ve danışmanlık sunuyor. 2013 yılında Promena’nın da bünyesine katılmasıyla satın alma hizmetini elektronik platform olarak da müşterilerine sunmaya başladı.

Zer’in hizmet portföyünde;“Satınalma Dış Kaynak Çözümleri (Malzeme Satın Alma Çözümleri, Hizmet Satın Alma Çözümleri, Lojistik Satın Alma Çözümleri, Medya Satın Alma Çözümleri), Satın Alma Teknoloji Çözümleri (Promena), E-Ticaret Çözümleri (Ekozer.com), Alternatif Satış Çözümleri (Hurda Satış Hizmeti, İkinci El Satış Hizmetleri, Barter Hizmetleri)” bulunuyor. Zer, Türkiye’de kuruluşundan bu yana 1000’i aşkın müşterisinin satın alma süreçlerini yönetiyor. 2 binin üzerinde noktaya, 20 binden fazla çeşit ürün tedariğiyle hizmet sunan Zer, 500’ü aşkın kurumsal müşteri, 5 binin üzerinde ihale ve 25 binden fazla tedarikçi ile çalışıyor.

Türkiye’nin ilk ve en büyük satın alma şirketi olduklarını belirten Zer Genel Müdürü Aykut Özüner, “verimli, sürdürülebilir, rekabetçi satın alma çözümleri” sunduklarını söylüyor: “Koç Topluluğu şirketlerinin medya planlama ve satın almalarının bir araya getirilmesi ve ölçek ekonomisi yaratılması fikrinden doğan Zer, şirketlerin ortak kullandığı ürün ve hizmetlerin de toplu satın almaları ile büyüdü.”

Büyük bir kısmı halka açık ve bir kısmı da yabancı ortağa sahip Koç Topluluğu şirketlerinin uluslararası standartlarda yönetilmeye çalışılan şirketler olduğuna dikkat çeken Özüner, bu standartları Zer ile satın alma tarafına da getirdiklerini ifade ediyor: “Zer A.Ş. bugün Koç Topluluğu şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışı; karayolu, havayolu ve denizyolu tüm lojistiğini merkezi satın almayla yapar hale geldi. Hizmetler tarafında; personel taşımadan, güvenlik hizmetlerine kadar birçok hizmeti ihale yöntemiyle toplu satın alıyoruz. İnternet sitemiz üzerinden ihalelerimizin hepsini tüm sektörlere duyuruyoruz. İlgilenen tüm şirketler, yeterlilikleri doğrultusunda akreditasyon alıp ihaleye girmeye hak kazanıyor. İhalelerimiz herkese açık. Sektöre, şeffaf, adil ve rekabetçi bir yarış sunuyoruz.”



Zer, tüm şirketlere uygun satın alma çözümleri sunuyor

Zer Pazarlama Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Akça, iki yıl önce Koç Topluluğu şirketleri dışında şirketlere de hizmet vermeye başladıklarını ve yoğun bir talep gördüklerini söylüyor: “KOBİ’ler, orta büyüklükte ve üzerinde birçok şirket, ihtiyaç duydukları hizmetleri tek bir adımda satın alabildiği bir yer olduğunu gördü. Zer’in büyüklüğü kimseyi korkutmuyor çünkü bizim her ölçekte şirkete çok uygun çözümlerimiz var. Kendi ölçek ekonomimizden Zer ile çalışan her şirketi yararlandırıyoruz. Üst düzeyde hizmet alma şansı sunuyoruz. Koç Topluluğu şirketlerine verdiğimiz tüm hizmetleri bizimle çalışan tüm şirketlere de veriyoruz. Her müşterimizle farklı ölçekte çalışıyoruz.”

Koç Topluluğu şirketlerinin bütün medya satın alma ve danışmanlık hizmetlerini Zer’in yürüttüğünü belirten Akça, “Ekibimiz talepleri topluyor ve bütün anlaşmaları yapıyor. Satın almayı direkt mecralardan kendimiz yapıyoruz ancak planlama hizmetlerimiz için People Communications ve Mindshare ajansları ile çalışıyoruz” diye konuşuyor.

Gökhan Akça, Koç Topluluğu’nun dijital dönüşüme çok önem verdiğini ve ana stratejisi olarak belirlediğini aktarıyor. Koç Topluluğu şirketlerinin dijital pazarlama alanındaki tüm faaliyetlerini de markalar adına Zer yürütüyor. Dijital alanın hızlı büyüyeceği, yazılı ve görsel basın ile açıkhavanın tamamlayıcı parçası olacağı öngörüsüyle dört yıl önce yola çıktıklarını anlatan Akça, stratejinin ortak ve tek elden yürütülmesi ihtiyacıyla dijital bir ekip kurduklarını ve bu alandaki yeteneklerini geliştirdiklerini kaydediyor.

Bugün gelinen noktada Zer, neredeyse büyük boy bir ajans bütçesi, kadrosu ve yeteneğiyle çalışan 45 kişilik bir dijital ekibe sahip. Akça, “Biz bir ajans değiliz. Biz, Zer A.Ş. çatısı altında bu hizmeti sürdüren bir bölüm olarak çalışıyoruz. Bugün her markamızda, şirket büyüklüğüne bağlı olarak dijital sertifikasyonunu tamamlamış 2 ile 4 arası dijital uzman çalışıyor, yapılan tüm kampanya plan ve yol haritalarını dijitalce düşünüyor, sonra bizimle birlikte ne yapacaklarına bakıyorlar. Şu anda Zer A.Ş.’nin dijital yeteneğine baktığınızda akla gelecek tüm faaliyetleri yapabilecek durumdayız. Şirketlerimizin günlük plan ve taleplerine yetişiyoruz ancak sektördeki değişime ayak uydurmak için sürekli koşuyoruz” diyor.

Dijital alan diğer alanlara benzemiyor, bir yatırım kararı verildiğinde yolun yarısında değişim gerekebiliyor. Akça, bunun için çok fazla çeviklik ve hız gerektiğine dikkat çekiyor: “Biz teknolojideki eğilimleri doğru takip edip, hızla stratejimizi ona adapte etmek için çalışıyoruz. Bunun için de çok genç, öğrenmeye açık, tüm dijital sertifikasyonlara ve yeniliklere açık bir ekiple çalışıyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında eğitime ciddi yatırım yapıyoruz.”

Ekozer: Gökhan Akça, KOBİ’ler için çok güzel bir çözümleri bulunduğundan sözediyor: “Zer’in markası ve online satış platformu Ekozer.com, şirketlerin Koç Topluluğu’nun satın alma hacminin getirdiği avantajlardan faydalanabileceği kapalı devre bir tedarik portalı. Ofis ve kırtasiye, gıda ve temizlik, elektrik ve elektronik, ofis mobilya ve hırdavat kategorileriyle Ekozer.com maliyetleri düşürürken zamandan tasarruf etmeyi sağlıyor. Türkiye’nin her noktasına tek bir platform üzerinden sipariş vermeyi sağlayan Ekozer.com, yüksek ürün kalitesi ve çeşitliliği ile de ciddi avantaj sağlıyor.”

Medya planlama ve satın alma çözümlerinin tercih edilme sebeplerini Akça şöyle sıralıyor: “Toplu satın almanın getirdiği tasarruf sağlama yeteneğimiz, uzun vadeli işbirliği ve iş ortaklığı çerçevesinde markalara sağladığımız güvence, sürdürülebilirlik ve güvenirlilik. Zer, ciddi bir uzmanlık ve birikime sahip. Çalıştığımız şirketlerin hemen hepsi önemli pazar payına sahip şirketler. Bu firmalara özel işler yapıyor, özel deneyimler kazanıyoruz. Önemli bir kurumsal hafızaya sahibiz, müşterilerimizin stratejilerine hakimiz, düzenli raporlamalarla çalıştığımız şirketlerin anlık ve günlük bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Doğru planlamayla doğru hedef kitlelerine doğru maliyetle gitmelerini sağlıyoruz.”

Gökhan Akça, markalaşma sürecindeki işletmelere ve KOBİ’lere şunları öneriyor: “Pazarlama stratejilerinizin çok net kurgulanmış olması gerekir. Strateji esneklikleri olmalı. Mutlak surette iyi bir iş ortağına ihtiyaç sözkonusu. Markayı pazarlama stratejilerine taşıyabilecek iş ortaklarıyla çalışmalılar. Sadece söyleneni yapan değil, yapılan işi eleştiren, daha iyisini önerebilecek, yapılan bir işin doğru olmadığını gördüğünde rahatlıkla stratejiyi değiştirebilecek ve markayı ikna edebilecek bir iş ortağı olmalı. Mutlaka ara raporlarla ‘hedefin neresindeyiz, nereye geldik’ bilgilendirmelerini yapan, stratejiyi sürekli gözlemleyen, eleştiren, doğru yolda gidiliyorsa doğru olduğunu teyit eden bir iş modeli ile çalışılmalı.”