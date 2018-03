3M, “Invent a New Future Challenge”

3M, üniversite öğrencilerini uluslararası bir yarışmaya davet ediyor.

Dünyanın en inovatif şirketlerinden biri olan 3M, üniversite öğrencilerini uluslararası bir yarışmaya davet ediyor. Invent a New Future Challenge’i kazanan katılımcılar, 3M’in ABD, Minnesota’daki 3M İnovasyon Merkezi’ne seyahat etmenin yanı sıra kendi ülkelerinde bulunan 3M ofisinde kariyer edinme şansını yakalayacak. Invent a New Future Challenge yarışmasına kısa bir video çekerek başvuran öğrencilerin, seçimler sonrasında katılacakları vaka çalışmasında gösterdikleri başarı ile jüriyi 3M ailesine katılması gerektiğine ikna etmesi gerekiyor. Invent a New Future Challenge’ın Türkiye, Rusya ve Polonya’dan yarışmayı kazanan birincileri kendi ülkesindeki 3M ofisinde tam zamanlı olarak çalışma fırsatına sahip olacak ve bu ödüle ek olarak, ABD’nin Minnesota eyaletindeki 3M İnovasyon Merkezi’ne seyahat etme şansını yakalayacaklar.