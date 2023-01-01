Akbank’ın ‘Girişimci Geliştirme’ programları

Akbank, KOBİ’lere dönük özel çözümlerinden, Sabancı Üniversitesi ile gerçekleştirdiği “Girişimci Geliştirme Programı”na bu yıl “Sosyal Girişimci Geliştirme Programı”nı da ekledi.





Bu yıl yedincisi düzenlenen Girişimci Geliştirme Programı'na başvurular 27 Eylül tarihine, ilk kez düzenlenen Sosyal Girişimci Geliştirme Programı'na başvurular ise 13 Eylül tarihine kadar yapılacak.

Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, ekonomik büyümeye dinamizm ve ivme kazandırmak için girişimcileri desteklemenin büyük önemi olduğuna işaret etti.

Başvurular, www.kobilersizinicin.com adresinden yapılıyor.