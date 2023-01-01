Aktaş Holding-İŞKUR İstihdam Köprüsü

Altaş Holding, istihdama tam destek amacıyla ...





Aktaş Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürü Fatoş Hüseyinca açıkladı: Hava süspansiyon sistemi üreten Altaş Holding, istihdama tam destek amacıyla İŞKUR ile önemli bir işbirliği gerçekleştirdi. Buna göre Aktaş Holding, İŞKUR tarafından düzenlenen eğitim programından başarıyla mezun olan ve mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri adına yürütülen projede yer alan stajyerlere, bünyesinde çalışma imkânı sağlayacak.

Staja, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından belirlenen en az lise dengi ve üstü mezunları alınıyor.