Arçelik İnovasyon Konferansı’nda

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT (Massachusetts Institute of Technology) önderliğinde gerçekleştirilen İnovasyon ve Yeni Teknolojiler Konferansı EM-TECH 2013, İspanya’nın Valencia şehrinde gerçekleşti.

Dünyanın farklı bölgelerinden inovasyon alanında öncü firmaların katıldığı konferansa Arçelik A.Ş. adına Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tülin Karabük katıldı.

Panelde yaptığı sunumda Arçelik’in ve Koç Grubu’nun inovasyon konusundaki lider konumuna vurgu yapan ve yaptıkları çalışmaları anlatan Tülin Karabük, “İnovasyon süreçleri Arçelik A.Ş.’de kültürümüzün, günlük yaşamımızın bir parçasıdır. Biz, insanların hayatını kolaylaştıracak, konforlarını arttıracak çözümler üzerinde duruyoruz. İnsanların hayatlarının içine kadar girerek; giderilmemiş, keşfedilmemiş ihtiyaçları anlamaya ve öngörmeye çalışıyoruz” dedi.