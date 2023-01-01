Asya Kıtası yeniden Koç’ta tanımlandı

Türkiye’nin modernleşmesine ilişkin anlatının genelde Batıya dönük...





Koç Üniversitesi, Asya ülkeleri arasındaki tarihsel ve güncel ilişkileri ele alınarak, Asya kıtasını yeniden tanımlamayı amaçlayan konferansın dördüncüsüne ev sahipliği yaptı. “Asya içi Bağlantılar IV: İstanbul (Inter-Asian Connections IV: Istanbul) başlıklı konferansın açılış konuşmasını, Londra Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Kandiyoti yaptı. Konferansın bu yılki onur konuğu ise, Güney Asya uzmanı antropolog ve tarihçi Prof. Dr. H. Willem van Schendel oldu. Asya’da ulus-devlet ölçeğindeki sosyo-ekonomik, kültürel, sanatsal ve tarihsel benzerliklerin yanı sıra, sınırları aşan ilişkileri ve bağları vurgulayan konferansta, farklı temalara odaklanan, eş zamanlı yedi atölye çalışması yapıldı. Konferansa, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da çeşitli ülkelerden 100’den fazla akademisyen katıldı. Türkiye ve Orta Asya ülkelerinde toplumsal cinsiyet ve kalkınma alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Deniz Kandiyoti, Türkiye’nin modernleşmesine ilişkin anlatının genelde Batıya dönük olmasına karşılık, Asya’yla siyasi, kültürel ve toplumsal bağlantıların da azımsanamayacak bir önemi olduğunun altını çizdi.