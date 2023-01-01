Avea İletişim ve Değişim Okulu AİDO’dan ikinci dönem mezunlarını verdi

Sabancı Üniversitesi’nin Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve Avea işbirliğiyle AVEAKampus çatısı altında kurulan AVEA İletişim ve Değişim Okulu (AİDO), ikinci dönem mezunlarını verdi.

AİDO bünyesindeki ‘Saha Satış Kanalları Sertifikasyon Gelişimi Programı’ndan mezun olan 350 yönetici, mezuniyet töreninde sertifikalarını aldı. Günlük yaklaşık 4 bin TL maliyeti olan eğitim programı, çalışanlar ve iş ortaklarına ücretsiz sunuluyor. Program, Avea mağazalarında müşteriyle doğrudan temas kuran çalışanları eğitmek ve satış becerilerini artırmak amacıyla hayata geçirildi. TTNet Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Balcı, ilk mezunların satış kanallarında çalışmaya başlamasından sonra programının olumlu etkisini çok net gördüklerini söyledi.