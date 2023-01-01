Bahçeşehir Üniversitesi

Bosch Rexroth’tan Bahçeşehir Üniversiteli gençlere ders

Tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde gelen uzman şirketlerinden Bosch Rexroth, Bahçeşehir Üniversitesi, Mekatronik bölümü öğrencilerine özel, “Bosch Rexroth Hidrolik Güç ve Uygulamalar” isimli ders açtı. Teorik bilgilerin yanı sıra, sektör uygulamalarının da gerçekleştirileceği dersler, 14 hafta sürecek. Bu dersi alan öğrenciler, üç hafta boyunca, Bosch’un Gebze’de bulunan fabrikasında, laboratuvarlara girerek uygulamalı eğitim imkanından faydalanabilecek.