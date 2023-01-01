Bayraktar Grubu’ndan TÜBİTAK destekli proje

Bayraktar Grubu’nun İzmir’de faaliyet gösteren ve Türk sanayinin gözbebeği kuruluşlarından olan Ege Endüstri, otomotiv sektöründe bir ilk daha gerçekleştirdi: “Ticari araçlarda manevra kabiliyetini artıran dingil projesi”, Türkiye İnovasyon Haftası’nda tanıtıldı.

DAIMLER, MAN, SCANIA, ISUZU, FORD gibi global firmalara parça temin eden firmanın Ar-Ge ile ulaşttığı sonuç şöyle sunuldu: “Prototip üretimi aşamasına getirilen 6x2 ağır vasıtalarda manevra kabiliyeti kazandırılmış ilave dingil, sürücünün dümenle ön tekerleğe verdiği hareketi bir sinyalle arka tekerleğe ileten bir sisteme sahip. Bu sayede de araçlarda manevra kabiliyeti artıyor. Ağır ticari araçlar için bağımsız süspansiyon sistemi; bu sistem hem sürüş konforunu artırıyor hem de aracın daha iyi yol tutmasını sağlıyor.”