Bilecik Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, devlet üniversitesi sıfatıyla kısa sürede 11 bin 500’ü aşkın öğrenciye ulaştı. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi metropollerin ortasında yer alan üniversite, öğrenciler için çekim merkezi olurken yürütülen sanayi üniversite projeleriyle de Bilecik sanayisine katkı sağlıyor.





Devlet üniversitesi olarak 2007’de kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, kısa sürede 11 bin 500’ün üzerinde öğrenci sayısına ulaştı. Metropollere yakınlığı nedeniyle tercih edilen üniversite 229 idari ve 349 akademik personel istihdam ediyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, “Sahip olduğumuz deneyimli akademik/idari kadromuz ile bilimsel araştırma ve projeler üreterek, alanında yetkin, sorumluluk sahibi, araştırmacı, sorgulayıcı ve özgüveni yüksek, geleceğin yönetici bireylerini yetiştirmeyi hedefliyoruz” diyerek Türkiye’nin insan kaynaklarını yetkinleştirmede benimsedikleri misyonu tarif ediyor.

Özcan, öğrencilere sundukları kaliteli eğitim-öğretim imkanı ile bilgi, teknoloji ve değer üreterek ulusal ve uluslar arası alanda bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söylüyor ve “Bunların neticesinde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar konusunda tercih edilen, kurumsal kimliği ve kültürü gelişmiş bir üniversite olmayı planlıyoruz” diye konuşuyor.



Yüzde 95 doluluk oranı

Yüksek öğretimin hızla yaygınlaştığı Türkiye’de Bilecik Üniversitesi genç bir kurum olsa da bölümlerinde yüzde 95 doluluk oranını yakalamayı başarıyor. Rektör Özcan, bu başarıyı şöyle açıklıyor: “İstikrarlı bir şekilde bu oranın yakalanmış olmasında kaliteli bir eğitim-öğretim ortamının ihdas edilmesinin önemli bir payı var. Ayrıca üniversitemiz şehir olarak huzurlu bir ortamın içerisindedir. Bilecik ilinin İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyük illere olan yakınlığı tercih edilirliğimizi arttıran etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kısa bir süre içerisinde bitmesi planlanan Yüksek Hızlı Tren projeleri ile ulaşım ağının genişlemesi şehrin olduğu kadar üniversitemizin de gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır. Diğer taraftan alanında uzman, yurtdışı deneyimi olan, kurumsal kimliğe sahip, ahlakî değerleri şiar edinerek kendilerine insan odaklı bir vizyon belirleyen akademik ve idari personeli ile üniversitemiz gerek geleceğimizin mimarları olan öğrencilerimizin, gerekse de etkileşim halinde bulunduğumuz kişi ve kurumların nezdinde olumlu bir izlenim bırakmaktadır.”



Bilecik üniversite-sanayi ile kalkınır

Bilecik, sahip olduğu potansiyelin verimli bir şekilde değerlendirilmesi ile ekonomik manada gün geçtikçe gelişme kaydediyor. Özcan, açıklanan resmi verilerin de şehrin hızlı gelişimini yansıttığını aktarıyor. Buna göre Bilecik ili 2012 yılında ihracatını en fazla arttıran ilk 10 il içerisinde yer alıyor. Özcan, üniversite olarak şehrin olumlu yöndeki gelişimine katkı sağlamak adına bir dizi faaliyet gerçekleştirdiklerini aktarıyor: “Ülke genelinde yürütülen programlara paralel bir şekilde Üniversite-sanayi işbirliğine ivme kazandırılması noktasında karşılıklı görüşmeler yapılarak süreç daha verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Diğer taraftan üniversitemiz bünyesinde kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarı sahip olduğu ileri teknoloji ürünü cihazlarıyla; malzeme, metalürji, jeoloji, madencilik, çimento, seramik, kimya, biyoloji ve biyokimya alanlarındaki endüstrilere bilimsel araştırma/geliştirme çalışmalarında destek olacak analizleri gerçekleştirerek sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmakta, yapılan araştırmalarla üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmekte ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmaktadır.”



Öğrencisine destek

Bilecik Üniversitesi, öğrencilerini donanımlı bir şekilde mezun ederek, öğrencilerin mevcut iş olanaklarından faydalanmaları hususunda teorik ve pratik manada destek sunuyor. Yapılan çalışmaları Özcan, şöyle anlatıyor: “Öğrencilerimizin kendi alanlarında başarılı olmuş isimler ile üniversitemizin düzenliyor olduğu programlar çerçevesinde buluşmalarını sağlamanın yanında mezun olduklarında karşılaşacakları ortamı yakından müşahade edebilmeleri, gerekli deneyimi kazanabilmeleri maksadıyla ilgili kuruluşlarda staj imkanı sağlanmaktadır. Diğer taraftan Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları bünyesinde öğrencilerimizin eğitimlerinin belirli bir süresini yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda görmeleri imkanı sunularak daha donanımlı ve vizyon sahibi bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.”



BİLECİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Kuruluşu Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile gerçekleşen Üniversitede; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu, Bozüyük Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu yer alıyor.



BAP KAPSAMINDA 45 PROJE DESTEKLENDİ

Bilecik Üniversitesi’nin ‘Bilimsel Araştırma Projeleri’nin (BAP) Yönergesi 23.02.2010 tarih ve 27/5 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiş. Yönerge yürürlüğe girdikten sonra Mart ve Ekim aylarında olmak üzere her yıl iki kere Bilimsel Araştırma Projeleri başvuruları alınarak değerlendiriliyor. Hak kazanan projeler üniversitece destekleniyor. Üniversitenin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı altında çalışmalarını sürdürmekte olan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhalik Bakır yürütüyor. Projelerin raporlama ve bütçe takiplerinin yapılabilmesi için gerekli olan BAP Otomasyon Sistemi yazılımı çalışmaları, birimin hızlı ve yüksek kalitede hizmet verebilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sürdürülüyor. BAP kapsamında bugüne kadar tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime ulusal ve uluslararası ölçülerde katkı sağlaması, Türkiye’nin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına destek olması beklenen, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında toplam 45 projeye destek sağlanmış ve bunlar için 717.000 TL ödenek ayrılmış. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve üniversitenin Merkezi Araştırma Analiz Test Laboratuvarı'nın makina ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla 4.744.000 TL ödenek ayrılmış durumda.