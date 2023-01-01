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BİLGİ Bankacılık ve Finans ayağınıza geldi

“Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı”nı hayata geçiren Bilgi Üniversitesi...



2013-2014 eğitim- öğretim yılında “Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı”nı hayata geçiren İstanbul Bilgi Üniversitesi, kısıtlı zaman ya da coğrafi koşullar nedeni ile bu eğitime katılamayacaklar için programın online versiyonu olan, uzaktan eğitim yüksek lisans programı oluşturdu. BİLGİ’nin hedefi bu tarz programların sayısını giderek artırmak… Bu uzaktan eğitim yüksek lisans programı  İstanbul’un finans merkezi olma hedefi ile de bağlantılı olarak sektöre uzman yöneticiler yetiştirecek.

 

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