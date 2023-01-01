Bilgi Güvenliği Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Kamu kurum ve bilgi güvenliği gerektiren özel şirketlerin internetteki riskleri arttıkça, bu alanda çalışacak uzman ihtiyacı da aynı düzeyde artıyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde başlatılan ve TÜBİTAK-BİLGEM ile birlikte yürütülecek Bilgi Güvenliği Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, üst düzey eğitimlerle ülkenin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirecek.





Kritik konumdaki uzmanların eğitimlerinin de aynı derecede ehil ellerde yapılması gerekiyor. İstanbul Şehir Üniversitesi bu gereksinmeyi karşılıyor. Katılımcılara eşi olmayan kapsamlı bir program sunuluyor. 2013 Güz eğitim döneminde başlatılması planlanan yüksek lisans programı dahilinde; “Siber Güvenlik”, “Kriptoloji”, “Bilgi Sistemleri Yönetimi” ve “Ağ Güvenliği” gibi dersler yer alacak.