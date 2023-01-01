Bilkent Üniversitesi’nde Beyin Araştırmaları Merkezi kuruluyor

Bilkent Üniversitesi ile Aysel Sabuncu arasında Beyin Araştırmaları Merkezi kurulması yönünde bir bağış protokolü imzalandı.

Beynin nasıl çalıştığının incelenmesi amacıyla kurulacak Merkez’de, Moleküler Biyoloji, Psikoloji ve Mühendislik bölümlerinden bilim insanları birlikte araştırmalar yapacak. “Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi” adını alacak Merkez’in iki ay içerisinde projelendirilmesinin ardından temelinin atılması ve bir yıl içinde de tamamlanması planlanıyor. Türkiye’de bir ilk olacağı için önem taşıyan Merkez, Bilkent Cyberpark içerisinde yer alacak.