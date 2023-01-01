Biyomühendislik ve Genetik Günleri
Davranış bilimleri ve sağlık alanındaki tematik yapısı ve multidisipliner eğitim anlayışıyla dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi 1. Biyomühendislik ve Genetik Günleri’ne ev sahipliği yaptı.
Pek çok genetik mühendisi, biyomühendis ve akademisyen, öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen workshoplarda öğrenciler, geleceğin meslekleri arasında gösterilen biyomühendislik ve genetik mühendisliğindeki son gelişmeler, beyin görüntüleme teknikleri, multidisipliner çalışmalar gibi konularda bilgi aldı. Üsküdar Üniversitesi dünya’ya bilim adamı ihraç etmeyi hedefleyen bir çizgi izliyor.