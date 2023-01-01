Biyomühendislik ve Genetik Günleri

Davranış bilimleri ve sağlık alanındaki tematik yapısı ve multidisipliner eğitim anlayışıyla dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi 1. Biyomühendislik ve Genetik Günleri’ne ev sahipliği yaptı.