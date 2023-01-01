Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Inovasyon Merkezi), Blackboard ile yeni bir işbirliğine başladı.





Bu işbirliği ile Merkez, ‘İnovasyon ve Girişimcilik’ e-eğitim programı kapsamında akıllı telefonlar ve tabletlerden erişim sunan ‘Blackboard Learn ‘Platformu’nun ve sanal sınıf ortamında interaktif eğitim imkanı yaratan ‘Blackboard Collaborate’ Platformu’nun Türkiye’deki ilk uygulayıcısı oldu.

Merkez, e-eğitim yolu ile bilgi, deneyim ve akademik formasyonun yaygınlaştırılmasında internet tabanlı hizmet platformu kullanarak, karma uzaktan eğitim modeli ile yaşam boyu eğitim fırsatları sunmayı hedefliyor.