Boğaziçi Üniversitesi: ‘İşte BU’ yarışması

‘İşte BU 2013 Öğrenci Proje Yarışması’ başvuruları...





Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, ‘İşte BU 2013 Öğrenci Proje Yarışması’ başvuruları başladı. Yarışma, yenilikçi iş fikirlerini ticari anlamda uygulanabilir bir işe dönüştürme konusunda öğrencilerin deneyim kazanmalarını hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde, Elginkan Vakfı, Bosch, ve Airties ana sponsorluğunda, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği-BÜMED, KOSGEB BÜ-TEKMER, Ar-Ge Mühendisleri Derneği, Ankara Patent Ofisi, Alesta, Xerox, HayalEt, Argela, IBM, Üniversite Medya, ve Radyo Boğaziçi sponsorluğunda düzenlenen ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülen “İşteBU” yarışmasına 30 Ağustos 2013 tarihine dek online başvuru ile katılım mümkün.