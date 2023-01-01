Boğaziçili Öğrenciler’den Vodafone’a dijital pazarlama projesi

Boğaziçi Üniversitesi’nin Vodafone Türkiye işbirliğiyle geliştirdiği ve şirketin dijital dönüşüm programının entegre edildiği “AD 440: Digital Marketing” (Dijital Pazarlama) dersi, Maslak Vodafone Plaza’da proje sunumlarının yapılmasıyla tamamlandı.

“Vodafone Red”, “Vodafone FreeZone” ve “Vodafone Arena” markalarına yönelik gerçek vakalar üzerinde çalışan 48 dördüncü sınıf öğrencisi, dönem sonu projelerini Vodafone Türkiye pazarlama ekibi yöneticilerine sundu. Başarılı öğrencilere, 2015 Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’na son aşamadan katılma hakkı sunulacak. Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt,Türkiye’de iş yapış biçimlerinin hızla dijitalleştiğini ve buna bağlı olarak pazarlama dünyasının da dijital bir dönüşümden geçtiğini belirtti. Programın koordinatörü Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşegül Toker, “Eğitimde sanayi ve üniversite işbirliği fark yaratıyor” dedi.