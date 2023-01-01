Bosna Hersek’te ilk GSM laboratuvarı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu öncülüğünde Türkiye’nin önde gelen üç GSM şirketi olan TURKCELL, AVEA ve VODAFONE’un katkılarıyla Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde ilk Bilgi Teknolojileri Ünitesi kuruldu.

GSM laboratuvarında; verici, antenler, temel alıcı verici iletim istasyonu, sabit abone kütüğü, baz istasyonu alt sistemi gibi temel GSM birimlerini içeren ünite, gerçek bir GSM ağını simüle edebilecek şekilde donatıldı. Bosna Hersek’in teknik altyapısına ilham olabilecek araştırmacıları yetiştirmeye imkan sunacak bu çalışma, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine hitap edecek.