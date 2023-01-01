Ekol Lojistik–Bilkent Üniversitesi proje işbirliği
Verimlilik artırma ve süreç iyileştirme çalışmalarına büyük önem veren Ekol Lojistik, Bilkent Üniversitesi işbirliği ile “Otomasyon Sistemlerinin Verimliliğinin Artırılması Projesi”ni hayata geçiriyor.
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü dördüncü sınıf öğrencileri ve akademisyenleri ile Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinasyonunda (USIM) ortak yürütülen çalışmayla, Ekol’ün Ankara Lavanta Tesisleri’nin sistem iyileştirmesi hedefleniyor.