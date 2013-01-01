EMC Konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi

2. Ulusal Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Konferansı, 9- 11 Eylül tarihleri arasında Işık Üniversitesi Maslak Kampusu’nde gerçekleştirildi.





Konferansın açılışında konuşan Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve EMC 2013 Onursal Başkanı Prof.Dr. Sıddık Yarman, Işık Üniversitesi’nin eğitim-öğretim-araştırma sevdalısı bir kurum olduğunu belirtti. EMC 2013 Konferans Başkanı Prof.Dr. Levent Sevgi ise EMC ve BEM mühendisliğinin genelde, cihazdan cihaza ya da cihazdan canlılara, çoğu kez, istem dışı, EM sızıntının kaynağının bulunması, nedenlerinin anlaşılması ve kontrol altında tutulmasıyla ilgilendiğini belirtti. 2. Ulusal EMC Konferansı katılımcılarından, Aselsan, Vestel, Arçelik, Tübitak–MAM, Tübitak–UME, Tübitak–UEKAE, Tübitak–BILGEM, Tusaş (TAI), Roketsan, Türksat, Otokar, Esim gibi önde gelen endüstri kuruluşlarının da katıldığı konferansta üç gün boyunca elektromanyetik uyumluluk konusunu anlatıldı.