EnterPrize Girişimcilik Yarışması

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün organize ettiği, üniversiteli girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirebilmesi için fırsatlar sağlayan EnterPrize Girişimcilik Yarışması’nda birinci olan proje Crushmania oldu.