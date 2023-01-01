EnterPrize Girişimcilik Yarışması
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün organize ettiği, üniversiteli girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirebilmesi için fırsatlar sağlayan EnterPrize Girişimcilik Yarışması’nda birinci olan proje Crushmania oldu.
Sosyal ağlarla oyunu buluşturan ve merak duygusunu harekete geçiren internet projesi, 35.000 TL yatırım ödülüne hak kazandı.
İkincilik ödülü olan 20.000 TL’yi Tek Eksende Çoklu Dezenfeksiyon projesi aldı. Bu proje süt ineklerinin hastalıklara karşı korunması için 15 saniyelik pratik bir sistemi hayata geçirmeyi hedefledi. Üçüncülük ödülü olan 12.500 TL’yi engelli vatandaşların beyin dalgalarıyla engelli araçlarını yönetebilmelerini sağlayan Beyin Dalgası Kontrollü Akıllı Engelli Aracı projesi kazandı.