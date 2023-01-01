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EO Türkiye’den Darüşşafaka öğrencilerine destek

Gençlerle düzenli olarak bir araya gelen ve Türkiye’deki girişimcilik ikliminin gelişmesine katkı sağlayan EO Türkiye, son olarak Darüşşafaka Lisesi’nin Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezi projesine destek verdi.

EO Türkiye üyeleri ayrıca, proje kapsamında kendi iş fikirlerini oluşturan gençlerin sunumlarını değerlendirdi, onlara bilgi ve tecrübelerini aktardı. Sunulan iş fikirlerinden; ‘BujuMuju’ ile Aleyna İnanç ve Hande Dayanış, ‘SıkıldıkçAL’ ile Bengül Dağdagül ve Nisanur Köşgen, ‘Çarçabuk Çorba’ ile Seher Kurtuluş ve Rana Çelik ödül olarak birer iPad kazandılar."

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