Finansal Kurumlar Birliği ve Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri sektörlerinde mesleki gelişimin desteklenmesi amacıyla Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) işbirliğinde düzenlediği ‘Temel Düzey Finansal Kurumlar Uzmanlık Sertifika Programı’ tamamlandı.

3 ayrı sektörde programa katılan 17 öğrenci, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’ndaki mezuniyet töreninde sertifikalarını aldı. Törene MÜSEM Müdürü Prof.Dr. Ahmet Yılmaz, Marmara Üniversitesi Genel Sekreteri Doç.Dr. Mehmet Ersoy ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Erişah Arıcan, FKB Başkanı Osman Zeki Özger de katıldı.