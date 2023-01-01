Ford Otosan’dan iki yeni laboratuvar
OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne otomotiv ana sanayinin desteği...
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) otomotiv endüstrisindeki nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılayabilmek için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne otomotiv ana sanayinin desteği sürüyor. Bu kapsamda OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin ‘‘Robot Eğitim Atölyesi ve Lisan Laboratuvarı’ Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Eğitim Vakfı ve Ford Otosan’ın ‘El Ele Aydınlığa’ eğitim kampanyasıyla öğrencilerin hizmetine açıldı.
OİB Eğitim Vakfı (OEV) Başkanı Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisinin sektörün ilk ve tek okuluna sahip çıkmasıyla gelişimini sürdüreceğinin altını çizerken, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Kabatepe de hedeflerinin öğrencilerin yüksek seviyede eğitim almasını sağlamak olduğunu söyledi.