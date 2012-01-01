Gaziantep Üniversitesi

ORET, elektrik araçlarıyla dikkat çekiyor

Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Üniversitesi Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) işbirliği ile Gaziantep’de Alternatif Enerji Semineri gerekleştirildi. Seminerde ORET’in çalışmaları yoğun ilgi gördü. Gaziantep Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenimini sürdürmekte olan öğrencilerin, akademik danışmanlık yapan hocaların ve projelerin üretimine yardımcı olan üniversite personelinin bir araya gelerek faaliyetler sürdürdüğü bir yapı. Seminerde ORET üyesi Makine Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Güneri Güngör, şunları söyledi: “2012 de Tübitak’ın düzenlediği “alternatif enerjili araçlar” yarışlarda Hidrofıstık aracı projesiyle Türkiye ikinciliği aldık. Tübitak’ın 2012’de düzenlediği sıralama turlarında 1. olduk. Aracımız hidrojen ve oksijenin bileşmesinden ortaya çıkan enerjiyle çalışıyor.” Gaziantep Meslek Yüksekokulu 1. Sınıf öğrencisi Mehmet Metealtan ise geliştirdikleri Basgeç projesiyle araçların boşa giden enerjisini geri toplama üzerinde çalıştıklarını anlattı.