Gençlere, Turkcell’de çalışma fırsatı

Turkcell’in, yetenekli gençleri iş hayatına hazırlamak ve şirkete kazandırmak amacıyla geliştirdiği staj programı Turkcell PAF (Profesyonelliğe Adım Formasyonu) takımına katılmak için başvurular 5 Ocak’ta başladı.

Başvurular üniversitelere asılan QR kodlu afişler vasıtasıyla veya turkcell.com.tr/paf adresinden yapılabiliyor. Turkcell Grup İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Banu İşçi Sezen, inovatif, özgür, teknolojik gelişim fırsatlarıyla dolu, sıra dışı staj ve gelişim programı Turkcell PAF ile işe alım sürecini başarıyla tamamlayan her yıl yaklaşık 250 gence Turkcell Grup çatısı altında staj yapma imkanı sunduklarını söyledi. Stajın yanısıra her yıl 50 öğrenciye yarı zamanlı çalışma ve 20 yeni mezuna da Turkcell’de çalışma fırsatı sunuluyor.