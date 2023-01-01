Girişimci doğulmaz, girişimcilik öğrenilebilir

Dünyanın en büyük doğrudan satış şirketlerinden Amway ve Boğaziçi Üniversitesi birlikte ‘Girişimciliğin Gen Haritası’ panelini düzenledi. Türkiye’nin girişimcilik serüveni incelenen etkinlikte GFK’nin hazırladığı ‘5. Amway Küresel Girişimcilik Raporu (AGER/ Amway Global Entrepreneurship Report) sonuçları paylaşıldı.

Moderatörlüğünü Cem Seymen’in üstlendiği ve girişimciliğin öğrenilebilir oluşunun vurgulandığı panelin açılışında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşegül Toker, Amway Avrupa Dış İlişkiler Bölge Müdürü Candan Çorbacıoğlu konuştu. Amway Türkiye Genel Müdürü Tayfun Ergün, Dekan Toker, KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan, armut.com Kurucusu ve CEO’su Başak Taşpınar Değim, Fuskey.com’un Kurucu Ortağı Doğan Asil ve GFK Genel Müdürü Fulya Durmuş’un girişimciliğin yol haritasını değerlendirdi.