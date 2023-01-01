“Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi’13”

Sabancı Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü tarafından, üniversitenin Tuzla’daki kampüsünde gerçekleşen “Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi’13” tekstilden, internete, motosikletten ev dekorasyonuna geniş bir yelpazede başarılı girişimcileri biraraya getirdi. Etkinlik sektörlerinde lider konuma gelmiş girişimcileri ve gençleri buluşturdu.





Ardından gerçekleşen Mobil Girişim Paneli’nde, Pozitron Kurucusu Fatih İşbecer, Mobile Marketing Association - Country Manager & Focus İletişim Yönetici Ortağı Kerem Kapancı konuşmacı oldular ve mobil girişimciliğin Türkiye’ye sağlayacağı faydalar üzerinde durdular. Etkinliğin ikinci yarısı, Silk & Cashmere CEO’su Ayşen Zamanpur ve Kiğılı Giyim Kurucusu Abdullah Kiğılı’nın konuşmacı olarak katıldığı, moderatörlüğünü Sabah.com.tr köşe yazarı ve DP Danışmanlık ve Pazar Araştırması Kurucusu Duygu Eren’in üslendiği Tekstilde Girişim Paneli deneyimlerin paylaşılmasına odaklandı.