İKBU’da okurken iş
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin uygulamaya başladığı Co-Op programıyla öğrenciler okurken iş imkanına kavuşuyor.
Program gereği takı tasarımı bölümü öğrencileri 2014-2015 eğitim yılından itibaren derslerinin önemli bir kısmını Altınbaş Holdinge bağlı Onsa İstanbul’da görecekler. Mezunların yüzde 50’sine iş garantisi verilen bölüm, yarının dünyasının mücevher tasarımcılarını yetiştirmeyi hedefliyor.
Üniversite’nin gerçekleştirdiği bir diğer CO-OP anlaşması ise Uluslararası Lojistik Yönetimi ve Uluslararası Ticaret programlarını kapsıyor.