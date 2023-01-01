İKMİB-Türk Ulusal Ajansı dijital eğitim platformu

İKMİB, Avrupa Birliği’nin Hayat Boyu Öğrenme Programı...





İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), kimya sektörünün önemli sorunlarından biri olan nitelikli işgücü eksikliğine çözüm olacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. İKMİB, Avrupa Birliği’nin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında hazırladığı ve destek aldığı “CHEMICAL MOVETECH” isimli bu proje ile, kimya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyenlere yönelik dijital bir eğitim platformu kuruyor.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, sanayicinin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun becerilere sahip, nitelikli istihdamın artırılması için herkese görevler düştüğünü dile getirdi. Eğitim, kullanılan hammaddelerin özellikleri, üretim teknolojileri, İş Sağlığı ve Güvenliği ile atık bertarafı konularında bilgi ve beceri düzeylerinin artırılmasını hedefliyor.