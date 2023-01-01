Ipekyol Kariyer Akademisi

Perakende sektörüne yeni bir ivme kazandıracak olan Ipekyol Kariyer Akademisi, bu yıl ikinci kez kapılarını açıyor.





Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğiyle hayata geçirilen program İstanbul bölgesi için adayları yetiştiriyor.

Kariyerine perakende alanında yön vermek isteyen kişilere ulaşarak, onları kurum kültürü ile yetiştirerek, eğitimli, nitelikli bir çalışan profili yaratmayı ve istihdamı amaçlayan akademi, başvuruları almaya başladı.

Eğitim Boğaziçi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleşecek ve 1.5 ay sürecek.