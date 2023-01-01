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İpekyol Kariyer Akademisi

Perakende sektörüne yeni bir ivme kazandıran İpekyol Kariyer Akademisi, bu yıl ikinci mezunlarını verdi.

İstanbul bölgesi için adaylarını yetiştirerek sektördeki kalifiye eleman ihtiyacına çözüm getirmeyi amaçlayan program, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğiyle hayata geçirildi. Bilindiği gibi eğitim ve inovasyon hizmet sektöründe stratejik bir öneme sahip. Eğitim programında; teknik mağazacılık, satış, stil ve moda, kişisel gelişim, yabancı dil eğitimi ve yönetsel eğitimlerin yanısıra sahada uygulama eğitimleri de verildi. 

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