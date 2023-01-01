İstanbul Aydın Üniversitesi: “Risk ve Girişimcilik Okulu”
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Risk ve Girişimcilik Okulu”nda her Çarşamba devam edecek derslerin ilki yapıldı.
Moderatörlüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman’ın yaptığı okulun ilk hafta konukları Damat Tween markasının yaratıcısı Süleyman Orakçıoğlu, Greenpark Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ ve BEYSAD (Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği) Başkanı Besim Oktayer girişimcilik konusunda kendi hayat hikayelerinden yola çıkarak ilk dersleri verdiler.