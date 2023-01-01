İTÜ ARI Teknokent’te ARI Çekirdek Projesi

İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilik projesi olan ve Türkiye’de girişimcilik, teknoloji, Ar-Ge kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayarak ulusal teknolojinin kalkınması ve küresel rekabet edebilirlik düzeyinin arttırılması yolunda genç girişimcilere büyük olanaklar tanıyan ARI Çekirdek Projesi’nin 2013 Final Günü, birbirinden değerli birçok destekçisi ile 14 Aralık’ta İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.





Dünyanın ve Türkiye’nin önemli kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin jüri üyeliğini yaptığı ARI Çekirdek Finali’nde toplamda 13 proje yarışacak. Birinci girişimci gruba Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü olarak 100.000 TL, ikinci girişimci gruba Cardtek Özel Ödülü olarak 50.000 TL, üçüncü girişimci gruba Ege Kimya Özel Ödülü olarak 25.000 TL ve dördüncü girişimci gruba Agito Özel Ödülü olarak 10.000 TL verilecek.