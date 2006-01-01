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İTÜ Çekirdek, Avrupa Girişimciliği teşvik ödülleri

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin girişimcilik projesi İTÜ Çekirdek, 2006’dan bu yana Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda düzenlenen; ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde girişimciliği ödüllendiren ve girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’nde yarışacak.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 6 kategoride gerçekleştiriliyor. “Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi”, “Yeteneklere yatırım yapmak”, “Girişimcilik ortamının geliştirilmesi”, “İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi”, “Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi” ve “Sorumlu girişimcilik”.

 

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