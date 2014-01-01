İTÜ Çekirdek:

“Aklıma gelmişti”den fazlası Genç girişimcilere yönelik olarak geliştirilen ve Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan İTÜ Çekirdek, 2014 yılı girişimci adaylarını arıyor.

Kendi şirketini kurmayı hedefleyen, mevcut projelerini hayata geçirebilecek bilgi ve donanıma sahip gençleri arayan İTÜ Çekirdek’in 2014 yılı başvuruları 1 Nisan’da sona eriyor.

İTÜ Çekirdek bünyesinde, yaratıcı, teknoloji tabanlı fikirleri olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu, laboratuvar gibi lojistik imkânları (Ön-Kuluçka Merkezi), Ar-Ge fonu, eğitim-danışmanlık hizmetleri ile network imkânlarını (Hızlandırıcı), finansal destek mekanizmalarını (Yarışma) ve sonrasında şirket olarak faaliyetlerini sürdürecekleri uygun ortamı (Kuluçka Merkezi) sunuluyor.