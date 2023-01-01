Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi ve Vodafone Red Academy işbirliği





Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay açıkladı: Kadir Has Üniversitesi ve Vodafone Red Academy işbirliğiyle hayata geçirilen “Mobil Eğitim” sistemi sayesinde ilk etapta Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü 1. sınıf öğrencileri “Yeni Medya’ya Giriş” derslerini Vodafone’un sağladığı smart tabletler üzerinden 3G teknolojisiyle izleyecek. Zaman ve mekân sınırlaması olmadan canlı izlenebilecek derslerde öğrenciler ve eğitmenler, sunum, resim, video gibi tüm ders eğitim araçlarını mobil eğitim deneyimiyle kullanacak.

Vodafone Türkiye’nin Kurumsal Eğitim ve Gelişim Merkezi Red Academy şemsiyesi altında geliştirilen mobil eğitim uygulaması sayesinde öğrenciler ve eğitmenler, zaman ve mekân sınırlaması olmadan, Vodafone’un sağladığı mobil internet üzerinden derslere canlı katılım sağlayacak.