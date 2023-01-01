KalDer, Genç Liderler Akademi Programı

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere 22 yıldır faaliyet gösteren KalDer, Genç Liderler Akademi Programı çerçevesinde Marmara Üniversitesi öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmalarını sağladı.

Düzenlenen Genç Liderler Akademi Programı’na katılan öğrenciler, iş hayatının profesyonellerinden Kaliteye Giriş ve EFQM Mükemmellik Modeli, Liderlik, Süreç Yönetimi, Stratejik Yönetim, Satış-Pazarlama-Müşteri Memnuniyeti, Yönetim Sistemleri Bilgilendirme, İnsan Kaynakları ve Mülakat Teknikleri konularında eğitimler alırken, program dahilinde deneyim paylaşımına katılma şansı da elde ettiler.

Programı başarıyla tamamlayan 25 öğrenciden 15’i, Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

