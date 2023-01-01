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Kavram'dan ‘En Çarpıcı’ çorap

25 farklı liseden toplam 100 öğrencinin ...



Kavram Meslek Yüksekokulu  "2. Çorap  Tasarımı Yarışması" sonuçlandı. İstanbul’da bulunan Teknik ve Meslek liseleri olmak üzere 25 farklı liseden toplam 100 öğrencinin 160 tasarımla katıldığı yarışmada en çarpıcı çorap tasarımları" ödüllendirildi. Yarışma sonuçlarına göre; Mithat Paşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nden Eda Nur Kavaklı, Sultan Selim Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nden Yasemin Ergün, Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi’nden Sehlenur Arslan ilk üç sırayı aldılar.

 

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