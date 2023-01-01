Kaynak Holding’te inovasyon eğitimi
Kaynak Holding, Boğaziçi Üniversitesi ile inovasyon alanında eğitim işbirliği başlattı.
Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde Kaynak Holding çalışanları inovasyon eğitim programı alacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kaynak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Sedat Kocar inovasyonun iş dünyasına getirdiği rekabet gücünü önemsediklerini ifade ederek; “Günümüz dünyasında rekabeti sürdürebilmek yenilikçilikle, inovasyonla mümkün. Yaptığımız işleri daha iyi süreçlere taşıyabilmek için farklı bakış açıları kazanmamız gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte öncülüğünü yaptığımız bu girişimle hem çalışanlarımız, hem de kurumumuz için kalıcı bir değer üretmeyi amaçlıyoruz” dedi.