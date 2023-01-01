Koç Üniversitesi: Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ve ilaç sektörünün lider şirketlerinden Novartis işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen, “Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme Eğitim Programı”nın ilk bölümü gerçekleştirildi.