Koç Üniversitesi: Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme Eğitim Programı
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ve ilaç sektörünün lider şirketlerinden Novartis işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen, “Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme Eğitim Programı”nın ilk bölümü gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında katılımcılara, stratejik yönetim, proje ve finansal kaynakların yönetimi dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde birçok alanda eğitim verildi. Bu yılki eğitim programına Pembe Hanım Derneği, İstanbul Kanser Hastaları ve Yakınları Derneği, KanserDer, Europa Donna Türkiye (Meme Hastalıkları Koalisyonu Derneği), Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği, Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği (ONKO-SEV), Türkiye Multipl Skleroz ve İzmir Multipl Skleroz Dernekleri katıldı.