“Komili Hakiki Lezzet Atölyesi”nde pizza ustaları yetişecek

Kurulduğu günden bu yana 136 yıllık deneyim, bilgi birikimi ve uzmanlığını tüketicilerle paylaşan Komili, tabiatın mucizesi zeytinyağını değişmeyen lezzetiyle sofralara taşıyor.

Yetişkinlerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve aşçılık sanatını daha yakından tanımaları için Komili ve ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç işbirliğinde uzman eğitmenler tarafından düzenlenen “Komili Hakiki Lezzet Atölyesi” etkinliğinde katılımcılar, lezzetli pizzalara imza atacak. Etkinlik, Koşuyolu EKS Mutfak Akademisi’nde 20 Şubat’ta, Sapphire EKS Mutfak Akademisi’nde 27 Şubat’ta gerçekleştirilecek.