Konya’da sanayi-üniversite işbirliği

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Kara, her projelerinde işbirliği yaptıkları Helvacızade A.Ş.’nin üniversite-sanayi işbirliği açısından Konya ve Türkiye’ye örnek bir kuruluş olduğunu söyledi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOS) arıtma tesislerinin üniversiteyle işbirliğiyle yapıldığını anımsatan Kara, kendi sistemlerine uygun çevresinde su bulunmayan Türkiye’deki tüm OSB’lerin uygun su kullanabilmesi için Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin yardıma hazır olduklarını belirtti. Kara, 2013’te Pakistan’da yılın bilim adamı seçilen Sindh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Syed Tufail Hussain Sherazi ile ortak yürüttükleri TÜBİTAK projesinden sözetti: “Yağların rafinasyonu sırasında yağdaki antioksidan gibi bazı değerli maddelerin istenmediği halde kaçırılıyor, işlem sonrasında ortaya çıkan ve sadece hayvan yemi veya sabun üretiminde kullanılan yan ürünlerde bulunan antioksidanların geri kazanılması ve tabii antioksidan olarak diğer gıdalara takviye olarak verilebilmesine yönelik projeyle 2015 yılı sonuna doğru endüstriyel uygulamalara başlanabilecek. Türkiye’de 1 milyon 200 bin ton civarında sıvıyağ dolaşımı sağlanıyor, bunlardan yaklaşık 20 bin ton civarında yan ürün çıkıyor, bu yan ürünlerden yüzde 7 civarında yaklaşık 1400 ton doğal vitamin kaybediliyor.”