LC Waikiki ve Yıldız Teknik sektör eğitmeni yetiştiriyor

Moda perakende sektörünün kalifiye personel açığını kapatmak amacıyla kurulan LC Waikiki Kurumsal Akademi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile moda perakende sektörünün eğitmenlerini yetiştirmek üzere işbirliğine imza attı.

İmzalanan protokol çerçevesinde, LC Waikiki Akademi’de görev yapan öğretim tasarımcıları ile eğitim ve gelişim faaliyetlerinde rol alan tüm iç eğitmenler, Öğretim Tasarımı üzerine yapılandırılmış kapsamlı bir gelişim programına tâbi olacaklar. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin tecrübeli akademisyen kadrosu tarafından LC Waikiki’ye özel hazırlanan “Öğretim Tasarımı Gelişim Programı” ile katılımcıların, öğretimde bireysel farklılıklar, eğitimde program geliştirme, yetişkin eğitimi, öğretim tasarımı yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme konularında uzman olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.