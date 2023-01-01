Mars Logistics

"Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması” düzenliyor.

Mars Logistics 11 yıldır lojistik sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmak ve üniversiteli gençlere sektörü yakından tanıtıp sektör adına bir farkındalık oluşturmak amacıyla “Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması” düzenliyor. 2014 başvuruları tamamlandı. Lojistik Vaka Yarışması’na bu yıl Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, ODTÜ, Selçuk Üniversitesi, İzmir Ekonomi ve Dokuz Eylül Üniversiteleri çoğunlukta olmak üzere 74 farklı üniversiteden 185 takım toplam 723 öğrenci başvurdu. Öğrenciler en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan ekipler halinde 3 ayrı kategoride yarışacaklar.