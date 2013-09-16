MasterCard’tan yaratıcı genç fikirlere destek
MasterCard, Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle, global başarı yakalayacak inovatif fikirleri desteklemek amacıyla “MasterCard Innovation Challenge Turkey” programını başlattı.
Program kapsamında, “Dijital Hayat”, “Nakitsiz Toplum”, “Kamu ve Kurumlara Yönelik Çözümler”, “Perakende” ve “İstanbul’un Sorunları” başlıkları altında, yenilikçi ürün ya da hizmet fikri bulunan yaratıcı adaylar desteklenecek.
Kayıtları 16 Eylül 2013’te www.innovationchallengeturkey.com adresinden başlayan programda, ilk üçe giren inovatif girişim fikirleri para ödülüyle de desteklenecek.
Bilgi üniversitesi: 15 yılda 5 bin lider İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans Programları alanlarında uzman isim ve akademisyenlerden oluşan eğitim kadrosuyla iş dünyasına liderler yetiştiren bir kurum olarak 40 yüksek lisans programına bu yıl şu 5 yeni programı daha ekledi:
1. Bankacılık ve Finans Online Uzaktan Eğitimi
2. Pazarlama (İngilizce)
3. Mimarlık Tarihi Teorisi ve Eleştirisi
4. Elektrik – Elektronik Mühendisliği
5. Akıllı Sistemler Mühendisliği
Lisansüstü programlarına kayıtlar sürüyor.
Program kapsamında, “Dijital Hayat”, “Nakitsiz Toplum”, “Kamu ve Kurumlara Yönelik Çözümler”, “Perakende” ve “İstanbul’un Sorunları” başlıkları altında, yenilikçi ürün ya da hizmet fikri bulunan yaratıcı adaylar desteklenecek.