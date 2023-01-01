Microsoft’tan sektöre akademik ERP eğitimi

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Begim Başlıgil: “ERP ve CRM ürünlerimizi üniversite aracılığı ile sektöre yönelik eğitimlerle yaygınlaştıracağız.”





Microsoft ve Yıldız Teknik Üniversitesi SEM işbirliği ile hayata geçirilen Uluslararası Sertifikalı Dynamics AX Danışmanlık Eğitimi’ne yönelik protokol, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Begim Başlıgil ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’in katılımıyla YTÜ Rektörlüğü’nde imzalandı.

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Begim Başlıgil, protokol hakkında şöyle konuştu: “ERP ve CRM ürünlerimizi üniversite aracılığı ile sektöre yönelik eğitimlerle yaygınlaştırmak, hem ürünlerimizin bilinirliğini sağlayacak hem de farklı sektörlerdeki firmaların işlerini daha verimli sürdürmelerine olanak verecek. Yıldız Teknik Üniversitesi de bu bağlamda öncü bir kurum.”